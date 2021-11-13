Приревновавший свою хозяйку к собрату пес удивил пользователей Сети

Москва, 13 ноября. Некоторые домашние любимцы хотят завоевать как можно больше внимания. Одним из таких оказался ревнивый пес, отогнавший конкурента от своей хозяйки.

Видеоролик умилил пользователей социальных сетей. На кадрах хозяйка сидит на диване в окружении двух собак. Один из питомцев облокотился на ее плечо, а своего конкурента решил прогнать махом лапы.

Второй четвероногий любимец, возможно, расстроился. Но далеко уходить не стал. Пес пристроился подальше на диване, пока его собрат получал поцелуи и объятия хозяйки. Пользователи Сети отметили, с какой преданностью собака смотрит на человека, пишет «Ридус».

«Мое сердечко растаяло от взгляда этого песиля», — отметил один из зрителей соцсети.

«Такой взгляд, мамочки. Вот бы кто-нибудь на меня так же смотрел», — помечтал еще один пользователь.

Проявлять любовь к своим хозяевам способны не только собаки, но и коты. Ролик с любвеобильным четвероногим другом появился в TikTok и восхитил пользователей социальной сети.