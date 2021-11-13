Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 ноября 09:01
09:00
Общество
Диетолог Чунтонова посоветовала семена чиа для здоровья сердечно-сосудистой системы
08:58
Общество
Marvel показала дебютный тизер «Лунного рыцаря» с лауреатом «Золотого глобуса» Айзеком
08:56
Экономика
Сбербанк продаст «Газпромбанку» 36% акций в совладельце VK
08:54
Спорт
Чемпион мира по гиревому спорту Самочернов планирует пойти служить в ВДВ
08:53
Армия
Читатели Haber7 посоветовали США убираться из Черного моря
08:51
Происшествия
Мужчина зарезал жену и задушил малолетнюю дочь под Оренбургом
08:44
Общество
Роспотребнадзор привлечет для работы по отслеживанию эпидемий искусственный интеллект
08:19
Общество
РЭО наградит бренды за вклад в формирование новой модели осознанного потребления
08:17
Общество
Французский Renault Arkana стал самым желанным автомобилем для покупки в кредит у россиян
08:12
Общество
Приревновавший свою хозяйку к собрату пес удивил пользователей Сети
Все новости

Приревновавший свою хозяйку к собрату пес удивил пользователей Сети

  /   Обновлено: 13 ноября 2021 08:12
Общество
Приревновавший свою хозяйку к собрату пес удивил пользователей Сети
pixabay.com  /  BiancaW

Москва, 13 ноября. Некоторые домашние любимцы хотят завоевать как можно больше внимания. Одним из таких оказался ревнивый пес, отогнавший конкурента от своей хозяйки.

Видеоролик умилил пользователей социальных сетей. На кадрах хозяйка сидит на диване в окружении двух собак. Один из питомцев облокотился на ее плечо, а своего конкурента решил прогнать махом лапы.

Второй четвероногий любимец, возможно, расстроился. Но далеко уходить не стал. Пес пристроился подальше на диване, пока его собрат получал поцелуи и объятия хозяйки. Пользователи Сети отметили, с какой преданностью собака смотрит на человека, пишет «Ридус».

«Мое сердечко растаяло от взгляда этого песиля», — отметил один из зрителей соцсети.

«Такой взгляд, мамочки. Вот бы кто-нибудь на меня так же смотрел», — помечтал еще один пользователь.

Проявлять любовь к своим хозяевам способны не только собаки, но и коты. Ролик с любвеобильным четвероногим другом появился в TikTok и восхитил пользователей социальной сети.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Приревновавший свою хозяйку к собрату пес удивил пользователей Сети
видео ревность собака социальная сеть хозяйка
Комментировать