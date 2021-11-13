Фигуристы Мишина и Галлямов победили в соревнованиях спортивных пар на Гран-при Японии

Токио, 13 ноября. Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали золотые медали в первенстве спортивных пар на этапе серии Гран-при. Соревнования проходят в японском Токио.

По сумме короткой и произвольной программ судьи оценили выступление россиян на 227,28 балла. Серебро также на счету российской пары Евгении Тарасовой и Владимира Морозова (213,27). Тройку лидеров замкнули хозяева турнира Рику Миура и Рюити Кихара (209,42).

Соревновательная программа этапа токийского Гран-при подойдет к концу в субботу. Будущий этап состоится 19-21 ноября в Гренобле (Франция).

Анастасии Мишиной 20 лет, Александру Галлямову — 22 года. В этом году российские фигуристы завоевали золото чемпионата мира.

Ранее Артур Дмитриев принял решение представлять цвета сборной США. Спортсмен стал первым фигуристом в истории, кто смог выполнить каскад тройной лутц — тройной флип в рамках официальных стартов.