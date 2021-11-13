Экономист Зубец: международные силы должны помочь Украине в случае ее превращения в «черную дыру»

Москва, 13 ноября. После краха Украины руководство Российской Федерации и стран Запада должны будут обеспечить правопорядок в Киеве. Таким мнением поделился экономист Алексей Зубец.

Одной из главных проблем Украины Зубец называет отсутствие распланированного будущего и проектов развития. Глава Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве России уверен, что нынешняя деградация экономики страны говорит о скором падении государственности.

«В этих условиях остаются только гуманитарные соображения. Мы не можем допустить, чтобы люди там друг друга убивали, чтобы там был бандитизм и каннибализм», — заявил Зубец.

Эксперт уверен, что Украина перестанет существовать как суверенная страна и превратится в «черную дыру» в течение нескольких лет. При таком развитии событий Российская Федерация и Запад должны будут ввести ограниченный контингент в страну для того, чтобы предотвратить бандитизм. Однако полноценную ответственность РФ не должна брать, считает финансист.

Ранее глава фракции Рады «Батькивщина» Юлия Тимошенко сообщила о масштабном демографическом кризисе на территории страны. По ее словам, ежегодно в стране прекращают существование пять-шесть городов.