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Потребительский спрос на машины в мире упал на 17% за октябрь текущего года
Общество
Потребительский спрос на машины в мире упал на 17% за октябрь текущего года
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Москва, 13 ноября. Реализация автомобилей на первичном рынке по всему миру в октябре нынешнего года упала на 16,9 процента. Об этом сообщили специалисты агентства «Автостат».

Такая динамика связана с недостатком автомобилей у официальных дилеров. Однако в разрезе десятимесячной выборки аналитики фиксируют рост продаж на 8,5 процента. Лидером продаж остается КНР.

«Западной Европе было продано 860,9 тыс. машин, что соответствует снижению спроса на 27,6 процента», — заявили аналитики издания.

На американском авторынке было реализовано всего 1 млн 51 тыс. машин без пробега, что на 22,6 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Похожие ситуации с продажами в Японии – 274,7 тыс. шт. (падение на 31,8 процента) и в восточноевропейских странах.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто призвал проверить дилеров на навязывание покупателям дополнительного оборудования при реализации машин. Специалист считает, что такой шаг только поможет рынку.

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