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Волонтеры больше десяти дней ищут пропавшего на охоте с отцом ребенка в Ленобласти
Происшествия
Волонтеры больше десяти дней ищут пропавшего на охоте с отцом ребенка в Ленобласти
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Волхов, 13 ноября. Поиски десятилетнего ребенка добровольцами начались 1 ноября в Волховском районе Ленобласти. К спецоперации подключились водолазы.

Известно, что мальчик пропал во время охоты с отцом. Волонтеры и водолазы обследуют реку Сясь, где перевернулась лодка. Спасатели просканировали пять километров дна водоема вниз по течению 6 ноября, но ребенка так и не нашли.

«6 ноября на дне обнаружили утонувшую лодку. После этого стало известно точное место утопления и понятны точки для дальнейшего поиска», — сообщили в «Добротворце».

Пешие волонтеры продолжают поиски мальчика на берегу и в лесу. Очередной выезд спасательной группы был запланирован на 12 ноября. Информация появилась в группе социальной сети «ВКонтакте» «ВДН78 – Взаимопомощь на дорогах СПб и ЛО». Для поисков ребенка требуется полный комплект снаряжения для погружения в воду.

Трагедия произошла вечером 29 октября на реке Сясь в Ленобласти. Отец с сыном возвращались на лодке с охоты, но судно перевернулось. Мужчина смог выбраться на берег. По факту случившегося проводится проверка для выяснения деталей.

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