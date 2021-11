HBO Max показал первый трейлер спин-оффа «Секса в большом городе» с Сарой Джессикой Паркер

Нью-Йорк, 13 ноября. Дебютный трейлер продолжения сериала «Секс в большом городе» вышел на YouTube-канале стримингсервиса HBO Max. Проект носит название «И просто так» (And Just Like That).

Сюжет ленты разворачивается вокруг трех главных героинь — Кэрри (Сара Джессика Паркер), Миранды (Синтия Никсон) и Шарлотты (Кристин Дэвис). В трейлере также появляется Мистер Биг, в которого перевоплотился Крис Нот.

«Говорят, некоторые вещи не меняются, но на самом деле жизнь полна сюрпризов. И пока твоя история разворачивается, город создает себя заново. Так начинается новая глава», — говорит закадровый голос.

Оригинальный «Секс в большом городе» выходил на телеэкраны на канале HBO в период с 1998 по 2004 год. Суммарно было снято 94 эпизода сериала. Сценарий был написан по произведению Кэндес Бушнелл. Релиз спин-оффа запланирован на 9 декабря.

Тем временем в разработку запустили сериал «Как я встретила вашего папу». Актерский состав проекта пополнила звезда «Секса в большом городе» Ким Кэтролл.