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Актриса Титаренко: украинцы живут в аду
Общество
Актриса Титаренко: украинцы живут в аду
facebook.com  /  Титаренко Любовь

Киев, 13 ноября. Жизнь украинцев полна насилия и примитивизма. Об этом в эфире YouTube-канала PolitWera заявила заслуженный деятель искусств Украины, актриса Любовь Титаренко.

Она сравнила жизнь в России и на Украине. Артистка пояснила, что Москва занимается развитием культуры, благодаря чему стране обеспечено долголетие. Киев же допускает сжигание книг и практически поощряет деятельность неонацистов.

«Мы заброшены не просто в средневековье, мы живем уже в аду, в полном смысле слова», — заявила Титаренко.

Украина переживает кризисы почти во всех сферах. Один из самых серьезных является дефицит энергоресурсов и нехватка средств на его приобретение в достаточном количестве.

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко ранее сообщила о серьезном демографическом кризисе на Украине. Ежегодно в стране исчезают по пять-шесть городов. За 30 лет украинское население сократилось на 8,7 миллиона человек.

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