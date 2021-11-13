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Житель Новой Зеландии обнаружил на пляже проплывшего более 3 тысяч километров пингвина
Общество
Житель Новой Зеландии обнаружил на пляже проплывшего более 3 тысяч километров пингвина
Федеральное агентство новостей

Веллингтон, 13 ноября. Редкого пингвина Адели нашли в Новой Зеландии в 3 тысячах километров от Антарктиды, пишет издание BBC News.

Местный житель Гарри Сингх заметил пингвина, когда гулял по пляжу вместе с женой. Сначала они приняли его за мягкую игрушку. По словам Сингха, птица не двигалась в течение часа и выглядела очень изможденной.

Супруги вызвали спасателей, чтобы они позаботились о пингвине. Выяснилось, что он — представитель вида Адели, который обитает только на Антарктическом полуострове. После обследования ветеринары выяснили, что у пингвина маленький вес и сильное обезвоживание. Сейчас они приводят его жизненные показатели в норму, а затем выпустят на безопасный пляж.

Кстати, это уже третий в истории случай, когда пингвин Адели преодолел путь до побережья Новой Зеландии. Эксперты отмечают, что их частое появление в Новой Зеландии может говорить об изменениях в Мировом океане.

Ранее палеонтологи Новой Зеландии заявили, что найденные школьниками в 2006 году окаменелости гигантского пингвина принадлежат к неизвестному виду нелетающих морских птиц.

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