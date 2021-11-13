Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 ноября 08:59
08:58
Общество
Marvel показала дебютный тизер «Лунного рыцаря» с лауреатом «Золотого глобуса» Айзеком
08:56
Экономика
Сбербанк продаст «Газпромбанку» 36% акций в совладельце VK
08:54
Спорт
Чемпион мира по гиревому спорту Самочернов планирует пойти служить в ВДВ
08:53
Армия
Читатели Haber7 посоветовали США убираться из Черного моря
08:51
Происшествия
Мужчина зарезал жену и задушил малолетнюю дочь под Оренбургом
08:44
Общество
Роспотребнадзор привлечет для работы по отслеживанию эпидемий искусственный интеллект
08:19
Общество
РЭО наградит бренды за вклад в формирование новой модели осознанного потребления
08:17
Общество
Французский Renault Arkana стал самым желанным автомобилем для покупки в кредит у россиян
08:12
Общество
Приревновавший свою хозяйку к собрату пес удивил пользователей Сети
08:06
Спорт
Фигуристы Мишина и Галлямов победили в соревнованиях спортивных пар на Гран-при Японии
Все новости

Маркетолог Григорьев посоветовал уточнять цены на вещи до наступления сезона распродаж

  /   Обновлено: 13 ноября 2021 07:29
Экономика
Маркетолог Григорьев посоветовал уточнять цены на вещи до наступления сезона распродаж
ФБА «Экономика сегодня»  /  Андрей Крестников

Москва, 13 ноября. Сезон распродаж обычно начинается в ноябре, но скидки могут быть мнимыми. Поэтому нужно заранее уточнять стоимость на нужные товары, рассказал маркетолог Николай Григорьев.

Некоторые продавцы в сезон распродаж завышают цены, а затем делают скидки на эти товары. Чтобы не ошибиться, каждый сможет в интернете выяснить среднюю стоимость на ту или иную вещь, пишет радио Sputnik.

«Иногда люди видят колоссальные скидки до 90% и покупают ненужные вещи. Это самая большая проблема распродаж. Ненужные покупки – это когда ведущим драйвером их приобретения служит ценник с бешенным процентом скидки», — добавил маркетолог Григорьев.

Экономист Давид Тереладзе посоветовал покупать косметические изделия в «черную пятницу». В дни распродаж многие производители действительно снижают цены на бытовую технику, чтобы максимально сбыть товары из прошлых коллекций.

Недавно россияне рассказали, что любят совершать покупки в период «черной пятницы». Однако почти треть россиян признались, что могли бы обойтись без половины тех вещей, которые приобрели в запале акций.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Маркетолог Григорьев посоветовал уточнять цены на вещи до наступления сезона распродаж
скидки распродажа советы
Комментировать