Маркетолог Григорьев посоветовал уточнять цены на вещи до наступления сезона распродаж

Москва, 13 ноября. Сезон распродаж обычно начинается в ноябре, но скидки могут быть мнимыми. Поэтому нужно заранее уточнять стоимость на нужные товары, рассказал маркетолог Николай Григорьев.

Некоторые продавцы в сезон распродаж завышают цены, а затем делают скидки на эти товары. Чтобы не ошибиться, каждый сможет в интернете выяснить среднюю стоимость на ту или иную вещь, пишет радио Sputnik.

«Иногда люди видят колоссальные скидки до 90% и покупают ненужные вещи. Это самая большая проблема распродаж. Ненужные покупки – это когда ведущим драйвером их приобретения служит ценник с бешенным процентом скидки», — добавил маркетолог Григорьев.

Экономист Давид Тереладзе посоветовал покупать косметические изделия в «черную пятницу». В дни распродаж многие производители действительно снижают цены на бытовую технику, чтобы максимально сбыть товары из прошлых коллекций.

Недавно россияне рассказали, что любят совершать покупки в период «черной пятницы». Однако почти треть россиян признались, что могли бы обойтись без половины тех вещей, которые приобрели в запале акций.