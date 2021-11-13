Журнал The National Interest назвал ледоколы основным преимуществом России в Арктике

Вашингтон, 13 ноября. Российская Федерация лучше остальных стран подготовлена к противостоянию в Арктике благодаря ледокольному флоту. Таким мнением в статье американского журнала The National Interest поделился аналитик Роберт Фарли.

Обязанности и возможности российских военных в Арктике со временем будут только увеличиваться, пишет Фарли. Наследие СССР, который готовился к противостоянию в арктическом регионе, сделало Россию хорошо подготовленной к конкуренции с другими государствами во льдах. Одним из основных преимуществ аналитик называет наличие большого ледокольного флота у РФ.

Журналист отмечает, что потепление не облегчило передвижение в акватории Арктики, а напротив сделало движение льда менее предсказуемым. Ледоколы гарантируют российским военнослужащим и коммерческим организациям доступ в Арктику с уверенностью, которой не обладает ни одна другая страна.

«Это дает России большую свободу в планировании своей военной стратегии и стратегии доступа к ресурсам в полярном регионе», — пишет Фарли.

В материале указано, что передвижение по морю — это еще не все. Существенной деталью доминирования в Арктике является воздушное пространство. Российская Федерация обладает идеальными для этих условий самолетами Ту-95 и МиГ-31. Оба самолета хорошо чувствуют себя в холодном, мрачном небе Арктики, где наземные базы находятся далеко, а операции авианосцев часто непрактичны, пишет Фарли.

Ранее авторы NI заявили, что Россия создала Су-27 для того, чтобы держать авиацию НАТО в напряжении. По мнению экспертов, самолеты были сконструированы специально для уничтожения американских бомбардировщиков.