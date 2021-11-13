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Disney показал новую Золушку в дебютном трейлере фильма Sneakerella

  /   Обновлено: 13 ноября 2021 07:09
Общество
Disney показал новую Золушку в дебютном трейлере фильма Sneakerella
Prt Scr youtube.com  /  Disney

Лос-Анджелес, 13 ноября. Стриминговая платформа Disney+ представила трейлер фильма Sneakerella. Новая необычная адаптация сказки о Золушке расскажет историю о молодом продавце кроссовок.

Мюзикл от студии Disney объединил в себе не только историю Золушки, но и хип-хоп, а также субкультуру уличной обуви. Главным героем стал темнокожий продавец и начинающий дизайнер по имени Эль. Парень живет в Нью-Йорке и работает в магазине, некогда принадлежавшем его маме.

Свой талант к дизайну кроссовок он скрывает от отчима и двух злых сводных братьев. Но однажды он встречает дочь звезды баскетбола Дариуса Кинга Киру. Благодаря ей он находит в себе силы показать свои навыки миру.

Главные роли в Sneakerella исполнили Чоузен Джейкобс и Лекси Андервуд. Кресло режиссера заняла Элизабет Аллен. Премьера мюзикла запланирована на февраль следующего года на Disney+.

Мир уже увидел новую киноадаптацию «Золушки» в 2021 году от Amazon Studios. Большинство критиков остались разочарованы проектом с Камилой Кабелло в главной роли. По их мнению, фильму не хватило магии и элегантности, а сценарий оказался поверхностным.

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disney золушка sneakerella
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