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Власти Ноябрьска запретили использование самодельных систем подогрева автомобилей
Общество
Власти Ноябрьска запретили использование самодельных систем подогрева автомобилей
pixabay.com

Ноябрьск, 13 ноября. Депутаты горсовета Ноябрьска запретили автовладельцам использовать системы подогрева машин кустарного производства. Соответствующее решение начало действовать с наступлением холодов.

Жители и гости Ноябрьска часто могут встретить длинные провода, которые тянутся из дома к машине. Таким образом автолюбители подогревали свои машины в холодный период.

Распоряжением городского совета такие кустарные системы подогрева теперь запрещены. Также воспрещается установка электрических розеток на фасадах многоквартирных домов и столбиков для их крепления, пишет «Ямал-медиа».

Ранее правительство ЯНАО приняло решение об обязательной самоизоляции некоторой категории граждан, возрастом старше 60 лет. Норма будет действительна в округе до конца текущего года.

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