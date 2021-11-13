Власти Ноябрьска запретили использование самодельных систем подогрева автомобилей

Ноябрьск, 13 ноября. Депутаты горсовета Ноябрьска запретили автовладельцам использовать системы подогрева машин кустарного производства. Соответствующее решение начало действовать с наступлением холодов.

Жители и гости Ноябрьска часто могут встретить длинные провода, которые тянутся из дома к машине. Таким образом автолюбители подогревали свои машины в холодный период.

Распоряжением городского совета такие кустарные системы подогрева теперь запрещены. Также воспрещается установка электрических розеток на фасадах многоквартирных домов и столбиков для их крепления, пишет «Ямал-медиа».

Ранее правительство ЯНАО приняло решение об обязательной самоизоляции некоторой категории граждан, возрастом старше 60 лет. Норма будет действительна в округе до конца текущего года.