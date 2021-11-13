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Доктор Лиакас: появление черных точек может указывать на чрезмерное употребление спиртного
Общество
Доктор Лиакас: появление черных точек может указывать на чрезмерное употребление спиртного
pexels.com  /  Polina Tankilevitch

Лондон, 13 ноября. Кожа является самым большим органом тела, которое требует должного ухода. Но ее состояние можно ухудшить, если пить слишком много алкоголя, рассказал доктор Иоаннис Лиакас.

Алкоголь представляет собой токсин с низкой питательной ценностью. И спиртные напитки способны привести к покраснению, сухости и тусклости кожи. На чрезмерное употребление алкоголя могут указывать появление черных точек, пишет Express.

«Одним из основных эффектов питья алкоголя является обезвоживание кожи, в результате чего на ней остается сухая поверхность. Обезвоживание из-за алкоголя может расширять поры кожи, что приводит к увеличению количества черных и белых точек», — добавил доктор Лиакас.

Спиртные напитки могут снизить клеточный обмен и привести к нездоровому и тусклому цвету лица. Алкоголь способен вызвать воспалительные реакции, покраснение. Если вовремя не заняться проблемой, на коже появятся прыщи. Если человек часто пьет, он может заметить быстрое старение своей кожи. Морщины становятся более выраженными, добавил врач.

Негативное влияние алкоголя на кожу подтвердила косметолог Татьяна Егорова. Злоупотребление спиртным проявляется утренними отеками, покраснениями. Иногда такие напитки могут привести к деформации губ и носа.

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