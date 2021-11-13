Премьера приквела «Хищника» состоится летом 2022 года на сервисе Disney+

Вашингтон, 13 ноября. Disney анонсировал фильм под названием «Добыча». Это будет приквел «Хищника», который выйдет летом следующего года.

Информацию о готовящемся проекте не оглашали долгое время, а название скрывали под рабочим наименованием «Черепа». Режиссерское кресло занял Дэн Трахтенберг, известный зрителям по фильму «Кловерфилд, 10».

Основное место в сюжете будет уделено девушке по имени Нару. Она будет противостоять высокоразвитому хищнику в попытке защитить свое племя. Сценарий для фильма написал Патрик Эйсон, ранее работавший с «Королевством», «Джеком Райаном» и «Соснами».

Съемки фильма закончились еще в сентябре. В массовый прокат ленту выпускать не планируют, она будет доступен лишь для пользователей стримингового сервиса Disney+. Портал отсутствует в РФ, поэтому как его смогут увидеть российские зрители, на данный момент неизвестно.

Недавно киностудия Disney представила ремейк фильма «Один дома». Однако зрители и критики не оценили картину.