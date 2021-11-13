Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 ноября 07:30
07:29
Общество
Житель Новой Зеландии обнаружил на пляже проплывшего более 3 тысяч километров пингвина
07:29
Экономика
Маркетолог Григорьев посоветовал уточнять цены на вещи до наступления сезона распродаж
07:10
Армия
Журнал The National Interest назвал ледоколы основным преимуществом России в Арктике
07:09
Общество
Disney показал новую Золушку в дебютном трейлере фильма Sneakerella
06:58
Общество
Власти Ноябрьска запретили использование самодельных систем подогрева автомобилей
06:40
Общество
Доктор Лиакас: появление черных точек может указывать на чрезмерное употребление спиртного
06:37
Общество
Премьера приквела «Хищника» состоится летом 2022 года на сервисе Disney+
06:10
Политика
Псаки: Байден не зацикливается на обдумывании инцидента с оскорбляющей его кричалкой
06:00
Экономика
Депутат ЗакСа Панов рекомендовал кинотеатрам и торговым сетям задуматься о переформатировании
05:57
Спорт
Шайба и ассист Овечкина помогли «Вашингтону» одержать выездную победу над «Коламбусом»
Все новости

Псаки: Байден не зацикливается на обдумывании инцидента с оскорбляющей его кричалкой

  /   Обновлено: 13 ноября 2021 06:10
Политика
Псаки: Байден не зацикливается на обдумывании инцидента с оскорбляющей его кричалкой
Global Look Press  /  Filippo Attili

Вашингтон, 13 ноября. Президент США Джо Байден не расстраивается из-за кричалки «К черту Джо Байдена!», которую скандируют по всей стране во время спортивных мероприятий. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга.

Она ответила на вопрос репортера NBC News Питера Александера. Корреспондент поинтересовался, как глава государства реагирует на оскорбляющую его кричалку.

«Я не думаю, что он тратит много времени на это или думает об этом», — ответила Псаки, ухмыляясь.

Речь идет об инциденте на гонке серии NASCAR Xfinity, который попал в эфир телеканала NBC. Пока журналист вел репортаж с места событий и брал интервью у победителя Брэндона Брауна, трибуны скандировали «К черту Джо Байдена!». Корреспондент сделал небольшую паузу, во время которой можно было хорошо расслышать кричалку болельщиков. После этого ведущий заявил, что фанаты скандируют «Вперед, Брэндон!».

Видеоролик в короткий срок стал вирусным в Сети. Однако вскоре был удален без объяснения причин.

Издание The Washington Times ранее сообщило, что песня Let’s Go Brandon («Вперед, Брэндон») стала самой популярной в iTunes в США. Композицию исполнили разные музыканты, все эти версии получили большую востребованность.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Псаки: Байден не зацикливается на обдумывании инцидента с оскорбляющей его кричалкой
байден псаки кричалка
Комментировать