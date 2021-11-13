Псаки: Байден не зацикливается на обдумывании инцидента с оскорбляющей его кричалкой

Вашингтон, 13 ноября. Президент США Джо Байден не расстраивается из-за кричалки «К черту Джо Байдена!», которую скандируют по всей стране во время спортивных мероприятий. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга.

Она ответила на вопрос репортера NBC News Питера Александера. Корреспондент поинтересовался, как глава государства реагирует на оскорбляющую его кричалку.

«Я не думаю, что он тратит много времени на это или думает об этом», — ответила Псаки, ухмыляясь.

Речь идет об инциденте на гонке серии NASCAR Xfinity, который попал в эфир телеканала NBC. Пока журналист вел репортаж с места событий и брал интервью у победителя Брэндона Брауна, трибуны скандировали «К черту Джо Байдена!». Корреспондент сделал небольшую паузу, во время которой можно было хорошо расслышать кричалку болельщиков. После этого ведущий заявил, что фанаты скандируют «Вперед, Брэндон!».

Видеоролик в короткий срок стал вирусным в Сети. Однако вскоре был удален без объяснения причин.

Издание The Washington Times ранее сообщило, что песня Let’s Go Brandon («Вперед, Брэндон») стала самой популярной в iTunes в США. Композицию исполнили разные музыканты, все эти версии получили большую востребованность.