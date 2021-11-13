Шайба и ассист Овечкина помогли «Вашингтону» одержать выездную победу над «Коламбусом»

Коламбус, 13 ноября. «Вашингтон Кэпиталз» в гостях победил «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой столичных со счетом 4:3.

В составе «Коламбуса» дубль на свой счет записал Шон Курали, еще одну шайбу забросил Густав Нюквист. Команда гостей ответила двумя голами Гарнета Хэтэуэя, а также взятием ворот в исполнении 36-летнего российского нападающего Александра Овечкина и форварда Конора Шири.

Овечкин в 742-й раз отличился в НХЛ. Кроме того, россиянин также стал автором одной голевой передачи, дополнив свою копилку до 24 очков (12+12) в нынешнем сезоне. Форвард столичных Евгений Кузнецов отметился 18-м (5+13) результативным действием в сезоне. Голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов парировал 26 бросков.

Очередная шайба Овечкина позволила ему укрепиться на четвертой строчке в списке лучших снайперов НХЛ. Россиянин оставил позади американца Бретта Халла, который забросил 741 шайбу.