Глава СК Бастрыкин с рабочим визитом посетил деревню Коккорево в Ленинградской области

Коккорево, 13 ноября. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин совершил рабочую поездку в деревню Коккорево Всеволожского района Ленинградской области. Он посетил памятные места и пообщался с местными жителями.

Первым пунктом рабочей программы стала поездка с делегацией Следственного комитета, ветеранами и местными жителями к памятнику «Разорванное кольцо». Объект является частью единого мемориального комплекса «Зеленый пояс славы Ленинграда», расположенного на берегу Ладожского озера. Он напоминает жителям о подвиге, который совершили защитники блокадного Ленинграда. Во время этого визита Бастрыкин возложил цветы и почтил память тех бойцов, которые погибли в годы Великой Отечественной войны.

Далее глава СК РФ посетил народный музей «Дорога жизни». Бастрыкин осмотрел здания и помещения музея. Он отметил, что объект находится в плачевном состоянии, и это является недопустимым. Бастрыкин часто поднимает тему сохранения памятников, объектов культурного наследия экспонатов музеев, посвященных Великой Отечественной войне, и этот раз не был исключением.

Поездка продолжилась общением главы СК РФ с ветеранами и жителями Рахьинского сельского поселения, в которое входит деревня Коккорево. Бастрыкин обратился к местным жителям и отметил важность реставрации музейного объекта.

«Не так много у нас в стране народных музеев, созданных ветеранами и местными жителями, наполненных не бездушными стендами, а подлинными экспонатами, хранящими память о ленинградской блокаде. Мы сделаем все для того, чтобы музей жил и работал», — подчеркнул глава ведомства.

Местные жители выразили поддержку Бастрыкину. По их словам, сохранение исторической памяти важно для последующих поколений. Если потерять подобные музеи и экспонаты, то можно прийти к тому, что молодежь забудет историю своей страны. В этом контексте глава СК рассказал о системной деятельности образовательных учреждений ведомства по патриотическому воспитанию молодых людей.

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Сотрудники подразделения СУ СК России по Ленинградской области представили Бастрыкину доклад о расследовании уголовного дела в связи с длительным неподдержанием сохранности здания музея. Эти действия были квалифицированы следствием по статье УК РФ, которая предусматривает ответственность за нарушения требований сохранения объектов культурного наследия памятников истории. На данный момент обвинительное заключение по этому делу не утверждено. На этом фоне Бастрыкин поручил дополнительно провести разбирательство.

Во время беседы с главой СК местные жители озвучили и другие проблемы. Например, они отметили отсутствие газификации населенных пунктов, водоснабжения и электрификации. Одна из жительниц рассказала о возможной незаконности оформления в частную собственность земельных участков на территории района. Также, по ее словам, жителям ограничен доступ к памятнику 101-й батареи, который оказался окружен частными землями. Данный вопрос сейчас находится на контроле ведомства.

Посетители встречи также пожаловались на равнодушие к их проблемам местных властей. В ответ на это Бастрыкин порекомендовал руководству более тесно общаться с гражданами и быстро реагировать на возникающие проблемы.

Последним пунктом программы стало посещения филиала Центрального военно-морского музея имени Петра Великого «Дорога жизни» в Осиновце. На объекте была проведена масштабная реконструкция по последнему слову науки. Бастрыкину продемонстрировали обновленную экспозицию, которую он высоко оценил.

Ранее председатель правления общественной организации «Всеволожское районное общество охотников и рыболовов» Сергей Звонков, ответственный за сохранность музея «Дорога жизни», стал фигурантом уголовного производства. Бастрыкин распорядился инициировать дело из-за плачевного состояния музея.