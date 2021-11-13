Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 ноября 05:57
05:30
Общество
Глава СК Бастрыкин с рабочим визитом посетил деревню Коккорево в Ленинградской области
05:29
Происшествия
Вылетевший на красный свет мотоциклист устроил ДТП с легковушкой на Урале
05:27
Общество
Футбольных фанатов привлекли к ответственности за массовую драку на матче Россия — Кипр
05:10
Происшествия
Пьяная компания ограбила таксиста и напала на молодую девушку в Екатеринбурге
04:50
Армия
Минобороны России: ракетоносцы Ту-160 совершили 15-часовой полет над Северными морями
04:40
Происшествия
Гражданина России Дубникова задержали в Амстердаме по запросу США
04:35
Политика
Байден заявил об обеспокоенности миграционным кризисом на белорусской границе
04:22
Происшествия
Попавший под машину мэр Петрозаводска Любарский в стихах признался в нарушении ПДД
04:16
Происшествия
Автомобиль загорелся после аварии на 71-м км МКАД
04:13
Общество
Депутат Верховной рады Совсун возмутилась наличием цитаты Гитлера в учебнике для вузов
Все новости

Глава СК Бастрыкин с рабочим визитом посетил деревню Коккорево в Ленинградской области

  /   Обновлено: 13 ноября 2021 05:35
Общество
Глава СК Бастрыкин с рабочим визитом посетил деревню Коккорево в Ленинградской области
Global Look Press  /  Russian Investigative Committee/via Globallookpress.com

Коккорево, 13 ноября. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин совершил рабочую поездку в деревню Коккорево Всеволожского района Ленинградской области. Он посетил памятные места и пообщался с местными жителями.

Первым пунктом рабочей программы стала поездка с делегацией Следственного комитета, ветеранами и местными жителями к памятнику «Разорванное кольцо». Объект является частью единого мемориального комплекса «Зеленый пояс славы Ленинграда», расположенного на берегу Ладожского озера. Он напоминает жителям о подвиге, который совершили защитники блокадного Ленинграда. Во время этого визита Бастрыкин возложил цветы и почтил память тех бойцов, которые погибли в годы Великой Отечественной войны.

Далее глава СК РФ посетил народный музей «Дорога жизни». Бастрыкин осмотрел здания и помещения музея. Он отметил, что объект находится в плачевном состоянии, и это является недопустимым. Бастрыкин часто поднимает тему сохранения памятников, объектов культурного наследия экспонатов музеев, посвященных Великой Отечественной войне, и этот раз не был исключением.

Поездка продолжилась общением главы СК РФ с ветеранами и жителями Рахьинского сельского поселения, в которое входит деревня Коккорево. Бастрыкин обратился к местным жителям и отметил важность реставрации музейного объекта.

«Не так много у нас в стране народных музеев, созданных ветеранами и местными жителями, наполненных не бездушными стендами, а подлинными экспонатами, хранящими память о ленинградской блокаде. Мы сделаем все для того, чтобы музей жил и работал», — подчеркнул глава ведомства.

Местные жители выразили поддержку Бастрыкину. По их словам, сохранение исторической памяти важно для последующих поколений. Если потерять подобные музеи и экспонаты, то можно прийти к тому, что молодежь забудет историю своей страны. В этом контексте глава СК рассказал о системной деятельности образовательных учреждений ведомства по патриотическому воспитанию молодых людей.

Глава СК Бастрыкин с рабочим визитом посетил деревню Коккорево в Ленинградской области
СК РФ /

Сотрудники подразделения СУ СК России по Ленинградской области представили Бастрыкину доклад о расследовании уголовного дела в связи с длительным неподдержанием сохранности здания музея. Эти действия были квалифицированы следствием по статье УК РФ, которая предусматривает ответственность за нарушения требований сохранения объектов культурного наследия памятников истории. На данный момент обвинительное заключение по этому делу не утверждено. На этом фоне Бастрыкин поручил дополнительно провести разбирательство.

Во время беседы с главой СК местные жители озвучили и другие проблемы. Например, они отметили отсутствие газификации населенных пунктов, водоснабжения и электрификации. Одна из жительниц рассказала о возможной незаконности оформления в частную собственность земельных участков на территории района. Также, по ее словам, жителям ограничен доступ к памятнику 101-й батареи, который оказался окружен частными землями. Данный вопрос сейчас находится на контроле ведомства.

Посетители встречи также пожаловались на равнодушие к их проблемам местных властей. В ответ на это Бастрыкин порекомендовал руководству более тесно общаться с гражданами и быстро реагировать на возникающие проблемы.

Последним пунктом программы стало посещения филиала Центрального военно-морского музея имени Петра Великого «Дорога жизни» в Осиновце. На объекте была проведена масштабная реконструкция по последнему слову науки. Бастрыкину продемонстрировали обновленную экспозицию, которую он высоко оценил.

Ранее председатель правления общественной организации «Всеволожское районное общество охотников и рыболовов» Сергей Звонков, ответственный за сохранность музея «Дорога жизни», стал фигурантом уголовного производства. Бастрыкин распорядился инициировать дело из-за плачевного состояния музея.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Глава СК Бастрыкин с рабочим визитом посетил деревню Коккорево в Ленинградской области
ленобласть бастрыкин скр музей дорога жизни коккорево зеленый пояс славы ленинграда
Комментировать