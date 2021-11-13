Футбольных фанатов привлекли к ответственности за массовую драку на матче Россия — Кипр

Санкт-Петербург, 13 ноября. Трое болельщиков, которые присутствовали на футбольном матче Россия — Кипр, понесут административную ответственность за массовую драку и нецензурную брань. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Один из фанатов, находясь на секторе D103, выражался нецензурной лексикой. Задержанный признал свою вину в полной мере уточнив, что его спровоцировали. Двух других болельщиков суд привлек к ответственности за массовую драку. Коллегия приговорила нарушителей к заключению на восемь и девять суток.

«11 ноября 2021 года на футбольном матче между командами Россия — Кипр, находясь в секторе D103 стадиона "Санкт-Петербург Арена", ... выражался грубой нецензурной бранью... Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 11 000 рублей», — сообщили в суде.

Массовая драка началась на 30-й минуте матча квалификации ЧМ-2022 Россия — Кипр. Потасовку спровоцировала кричалка одного из болельщиков, которая показалась оскорбительной для других.