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Минобороны России: ракетоносцы Ту-160 совершили 15-часовой полет над Северными морями
Армия
Минобороны России: ракетоносцы Ту-160 совершили 15-часовой полет над Северными морями
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Москва, 13 ноября. Два ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями, Атлантическим океаном. Его продолжительность составила более 15 часов, сообщили в Минобороны РФ.

Российская авиация совершила полет в воздушном пространстве над нейтральными водами. Экипаж Ту-160 отработали дозаправку самолетов в воздухе. На отдельных маршрутах их сопровождали истребители ВВС Норвегии F-16 и британские Eurofighter, добавили в ведомстве.

«Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского морей и Атлантического океана. Продолжительность полета составила более 15 часов», — рассказали в Минобороны РФ.

Ранее два бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 ВКС России провели патрулирование в небе над Белоруссией. Российскую авиацию сопровождали истребители Су-30СМ. Полеты были совершены с целью обеспечения безопасности Союзного государства.

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