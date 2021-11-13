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Гражданина России Дубникова задержали в Амстердаме по запросу США

  /   Обновлено: 13 ноября 2021 04:40
Происшествия
Гражданина России Дубникова задержали в Амстердаме по запросу США
pixabay.com  /  pixabay.com

Амстердам, 13 ноября. Сооснователь группы крипто-обменников Coyotes Денис Дубников был задержан нидерландскими правоохранителями по запросу США. Гражданина РФ подозревают в связях с киберпреступниками, сообщил юридический представитель задержанного Аркадий Бух.

Дубникову частично выдвинуты обвинения в отмывании денежных средств для киберпреступников. По словам адвоката, россиянин не намерен давать признательные показания. В то же время Бух не исключил, что его подопечный может согласиться на экстрадицию в Соединенные Штаты.

Юрист добавил, что Дубникову в начале ноября этого года отказали во въезде в Мексику. Далее его направили в Амстердам, где россиянин и был задержан.

«По сути дела, это был захват», — пояснил Бух.

Тем временем американский суд освободил из-под стражи российского аналитика Игоря Данченко с ограничительными условиями. Гражданина РФ задержали за дачу ложных показаний ФБР в деле о якобы связях бывшего президента США Дональда Трампа с Москвой.

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сша нидерланды амстердам киберпреступность задержание россиянина
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