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Байден заявил об обеспокоенности миграционным кризисом на белорусской границе
Политика
Байден заявил об обеспокоенности миграционным кризисом на белорусской границе
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 13 ноября. Проблема миграционного кризиса на границе между Белоруссией и Польшей беспокоит Соединенные Штаты Америки. Об этом заявил американский лидер Джо Байден во время общения с прессой.

Он ответил на соответствующий вопрос журналиста и рассказал о своем отношении к возникшей ситуации. Хозяин Белого дома заявил об обеспокоенности и сообщил, что Вашингтон передал это Москве и Минску.

«Это внушает большую обеспокоенность. Мы передали России, что обеспокоены. Мы также передали Белоруссии, что обеспокоены», — заявил Байден.

Европейский союз ранее объявил о намерении ввести санкции в отношении 45 граждан Белоруссии из-за миграционного кризиса на границе. Отдельным лицам могут запретить въезд на территорию стран ЕС, они также могут лишиться своих счетов в европейских банках. В черный список могут попасть чиновники и граждане, участвовавшие в перевозке мигрантов.

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