Байден заявил об обеспокоенности миграционным кризисом на белорусской границе

Вашингтон, 13 ноября. Проблема миграционного кризиса на границе между Белоруссией и Польшей беспокоит Соединенные Штаты Америки. Об этом заявил американский лидер Джо Байден во время общения с прессой.

Он ответил на соответствующий вопрос журналиста и рассказал о своем отношении к возникшей ситуации. Хозяин Белого дома заявил об обеспокоенности и сообщил, что Вашингтон передал это Москве и Минску.

«Это внушает большую обеспокоенность. Мы передали России, что обеспокоены. Мы также передали Белоруссии, что обеспокоены», — заявил Байден.

Европейский союз ранее объявил о намерении ввести санкции в отношении 45 граждан Белоруссии из-за миграционного кризиса на границе. Отдельным лицам могут запретить въезд на территорию стран ЕС, они также могут лишиться своих счетов в европейских банках. В черный список могут попасть чиновники и граждане, участвовавшие в перевозке мигрантов.