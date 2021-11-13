Попавший под машину мэр Петрозаводска Любарский в стихах признался в нарушении ПДД

Петрозаводск, 13 ноября. Градоначальник Петрозаводска Владимир Любарский в стихотворной форме признался, что нарушил ПДД и попал под колеса автомобиля. Свое творение мэр опубликовал в соцсетях.

Любарский оказался на больничной койке накануне вечером. Мэр совершал пробежку по одной из улиц города, освещая себе путь фонариком, который он зафиксировал на голове. В один из моментов Любарский неосторожно выбежал на дорогу, где его и сбила машина. Городской глава признал свою вину в стихах и предостерег россиян от нарушения правил дорожного движения.

«Приключился тут друзья вот такой кошмарик

По дороге мэр бежал, а на лбу фонарик,

Тем не менее он сам правила нарушил

И толкнул чужой седан центнеровой тушей

Слава Богу живы все и водитель тоже

Помним, правила, друзья, нарушать негоже», — написал Любарский в соцсетях.

Необычное признание мэра в нарушении ПДД развеселило пользователей Сети. В комментариях подписчики отметили его чувство юмора и пожелали скорейшего выздоровления.

Мэр Петрозаводска Любарский в результате происшествия попал в больницу с переломом ноги. Градоначальник сообщил, что ему предстоит хирургическое вмешательство.