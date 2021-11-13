Попавший под машину мэр Петрозаводска Любарский в стихах признался в нарушении ПДД

Петрозаводск, 13 ноября. Градоначальник Петрозаводска Владимир Любарский в стихотворной форме признался, что нарушил ПДД и попал под колеса автомобиля. Свое творение мэр опубликовал в соцсетях.
Любарский оказался на больничной койке накануне вечером. Мэр совершал пробежку по одной из улиц города, освещая себе путь фонариком, который он зафиксировал на голове. В один из моментов Любарский неосторожно выбежал на дорогу, где его и сбила машина. Городской глава признал свою вину в стихах и предостерег россиян от нарушения правил дорожного движения.
«Приключился тут друзья вот такой кошмарик
По дороге мэр бежал, а на лбу фонарик,
Тем не менее он сам правила нарушил
И толкнул чужой седан центнеровой тушей
Слава Богу живы все и водитель тоже
Помним, правила, друзья, нарушать негоже», — написал Любарский в соцсетях.
Необычное признание мэра в нарушении ПДД развеселило пользователей Сети. В комментариях подписчики отметили его чувство юмора и пожелали скорейшего выздоровления.
Мэр Петрозаводска Любарский в результате происшествия попал в больницу с переломом ноги. Градоначальник сообщил, что ему предстоит хирургическое вмешательство.