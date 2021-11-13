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Депутат Верховной рады Совсун возмутилась наличием цитаты Гитлера в учебнике для вузов
Общество
Депутат Верховной рады Совсун возмутилась наличием цитаты Гитлера в учебнике для вузов
pixabay.com

Киев, 13 ноября. Украинские студенты учатся по учебникам низкого качества. Об этом заявила депутат Верховной рады Инна Совсун на своей странице в Facebook.

Она обнаружила учебное пособие, которое «разразилось» сексизмом и мизогинией. Неприязнь к женщинам транслируется через цитату Адольфа Гитлера.

«Низкое качество учебников — одна из образовательных тем, которая чаще всего привлекает внимание СМИ и широкой общественности. Школьные учебники в основном, однако, к сожалению, в высших учебных заведениях тоже есть примеры, от которых глаза на лбу», — написала депутат.

Минимум четыре вуза могут составлять учебные программы с использованием этого учебника. Совсун призвала руководство университетов пояснить, приемлемо ли обучать студентов по подобной литературе.

Политолог Николай Стариков ранее заявил, что президент Украины Владимир Зеленский черпает вдохновение для управления страной у Адальфа Гитлера. Он, как и глава Третьего рейха, демонстрирует в работе «чистой воды идиотизм».

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