Брата Хабиба Нурмагомедова доставили в Дагестан для проведения следственных действий

Махачкала, 13 ноября. Брата бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Усмана доставили на самолете в Дагестан. Он прибыл в Махачкалу в сопровождении конвоя.

Усман Нурмагомедов подозревается в наезде на сотрудника полиции в терминале в Каспийске. Спортсмен был конвоирован обычным пассажирским самолетом в сопровождении адвоката и помощника.

Предположительно, во время инцидента за рулем автомобиля, в котором ехал спортсмен, находился его друг Камал Идрисов. Сбитый в аэропорту полицейский в результате происшествия попал в больницу с ушибом головы и подозрением на закрытую черепно-мозговую травму.