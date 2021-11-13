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Брата Хабиба Нурмагомедова доставили в Дагестан для проведения следственных действий
Происшествия
Брата Хабиба Нурмагомедова доставили в Дагестан для проведения следственных действий
instagram.com  /  @usman_nurmagomedov

Махачкала, 13 ноября. Брата бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Усмана доставили на самолете в Дагестан. Он прибыл в Махачкалу в сопровождении конвоя.

Усман Нурмагомедов подозревается в наезде на сотрудника полиции в терминале в Каспийске. Спортсмен был конвоирован обычным пассажирским самолетом в сопровождении адвоката и помощника.

Предположительно, во время инцидента за рулем автомобиля, в котором ехал спортсмен, находился его друг Камал Идрисов. Сбитый в аэропорту полицейский в результате происшествия попал в больницу с ушибом головы и подозрением на закрытую черепно-мозговую травму.

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дагестан конвой усман нурмагомедов
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