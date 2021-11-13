Психолог Ломтева предложила способ предотвращения конфликтов между партнерами на кухне

Москва, 13 ноября. Пандемия COVID-19 вскрыла в людях множество психологических проблем. Многие начали обращаться за помощью к специалистам и спрашивать, как не ссориться с партнером.

Психологи Иван Хроменков и Катерина Путинцева пригласили в свою студию шоу «Психология на кухне» практикующего психолога, преподавателя йоги и медитации Елену Ломтеву и психолога-психоаналитика Киру Бергвинд. Гости программы отметили, что стресс и неопределенность негативно сказываются на людях и их отношениях с окружающими.

«Конфликт — это выяснение отношений. Есть просто разные позиции двух людей. Не стоит спешить сразу негативно окрашивать происходящее. Лучше вспомнить выражение "В спорах рождается истина"», — посоветовала Ломтева.

Оба участника ссоры несут равную ответственность за происходящее. Когда люди удовлетворены своей жизнью и находятся в ресурсном состоянии, они способны сделать все, чтобы избежать конфликта.

Психолог, семейный и личностный эксперт Дмитрий Соболев ранее порекомендовал осенью больше времени проводить с любимыми. В это время стоит уделить внимание укреплению отношений.