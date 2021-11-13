Сахалинский блогер Любаченко запечатлел себя в окружении беззаботных сивучей

Южно-Сахалинск, 13 ноября. Сотни беззаботно отдыхающих сивучей стали главными героями сахалинского блогера Сергея Любаченко. Ролик с ластоногими собрал почти девять тысяч просмотров в Instagram.

Блогер Любаченко делится со своими подписчиками видеороликами с красотами и фауной Сахалина. Так он пытается замотивировать соотечественников отправиться в путешествие по малой родине.

«Ты дурак, что не пользуешься бесплатным проездом по России! В ответ на это у меня нет аргументов. И каждый раз, путешествуя в своем сознании, я ставлю флажки на территории Сахалинской области. Меня манит желание не посмотреть мир, а понять, как устроена жизнь – жизнь дома, в котором я живу», — подписал блогер.

Аккаунт Любаченко наполнен различными постами о жизни морских ластоногих. Кроме них блогер делится красотами родного края, фотографиями флоры и фауны. Подписчики не устают поражаться и восхищаться опубликованными кадрами.

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