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Предприятие «Кронштадт» создало унифицированную систему спутниковой связи для БПЛА
Армия
Предприятие «Кронштадт» создало унифицированную систему спутниковой связи для БПЛА
Prt Scr youtube.com  /  KronstadtCompany

Москва, 13 ноября. Специалисты компании «Кронштадт» разработали систему унифицированной спутниковой связи для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил гендиректор предприятия «Кронштадт» Сергей Богатиков.

Система будет устанавливаться как на БПЛА «Орион», так и на другие беспилотники. Генеральный директор компании подчеркнул, что спутниковая связь будет предлагаться операторам как комплектующая деталь, пишет ТАСС.

«Работы по созданию "Ориона-Э" со спутниковой системой связи ведутся в кооперации с отечественными разработчиками. В 2022 году ожидается получение литеры "О" на комплекс со спутниковым каналом связи», — сообщил Богатиков.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров ранее сообщил, что новые БПЛА «Орион» будут показаны в ходе авиасалона Dubai Airshow. Также запланирована презентация перспективного российского истребителя пятого поколения Су-57 Checkmate.

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бпла связь орион
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