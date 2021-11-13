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Юрист Янис Юкша о фильме Пригожина «16-й»: Совершенно разумная идея
Общество
Юрист Янис Юкша о фильме Пригожина «16-й»: Совершенно разумная идея
instagram.com  /  @yuksharu

Москва, 13 ноября. Фильм петербургского бизнесмена Евгения Пригожина о событиях 2016 года в США получился качественным и сатирически-задорным, считает юрист и общественный деятель Янис Юкша. Свою позицию эксперт обозначил в беседе с корреспондентом издания «Политика Сегодня», комментируя выход картины в онлайн-кинотеатрах.

Кинолента Пригожина «16-й» в юмористическом формате повествует об американской «демократии», внутриполитической борьбе в Вашингтоне, а также о действиях спецслужб США. Сейчас новинка доступна для просмотра в онлайн-кинотеатрах. Подобное фильму «16-й» кино нужно было снять давно, считает эксперт.

«Совершенно разумная идея. Надо продвигать политическое кино, надо отражать отличную от американской точку зрения в специфическом пространстве кинематографа», — отметил Юкша.

Он добавил, что фильмов, подобных ленте «16-й», должно быть больше. России пора занять пустующую нишу политического кино, уверен общественный деятель.

«Наши киностудии должны озадачиться созданием интересного кино, поднимающего проблемы, касающиеся влияния США», — подытожил юрист.

Изначально премьера «16-го» должна была состояться в Нью-Йорке. Однако первый показ был отменен кинотеатром без объяснения причин, а второй сорвали американские полицейские, которые буквально разогнали зрителей.

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фильм 16-й янис юкша
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