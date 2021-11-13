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Глава Союза осетроводов Новиков дал советы по хранению икры
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Глава Союза осетроводов Новиков дал советы по хранению икры
pixabay.com  /  tortic84

Москва, 13 ноября. Граждане начинают приобретать икру к новогоднему столу. Какой продукт стоит выбирать, и как его правильно хранить, рассказал президент Союза осетроводов Александр Новиков.

Объем производства красной икры значительно вырос по сравнению с прошлым годом. Увеличения цен пока не предвидится. Это же касается и черной икры, стоимость которой не повышалась много лет. Если продукт требуется хранить долго, то нужно выбирать замороженный на месте производства товар, пишет радио Sputnik.

«Замороженная икра, которая предлагается в продаже, сделана с использованием шоковой заморозки на месте промысла, это позволяет максимально сохранить ее качество. Лучше выбирать продукцию, где указано место изготовления — Камчатка, Сахалин, Приморье», — отметил Новиков.

Дефицита красной рыбы и икры к Новому году не ожидают и в Росрыболовстве. По словам главы ведомства Ильи Шестакова, улов был большой, но снижение стоимости на продукцию спрогнозировать сложно.

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