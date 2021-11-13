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Тимошенко заявила о ежегодном исчезновении шести городов на Украине

  /   Обновлено: 13 ноября 2021 02:27
Общество
Тимошенко заявила о ежегодном исчезновении шести городов на Украине
facebook.com  /  Юлія Тимошенко

Киев, 13 ноября. Украина переживает серьезный демографический кризис. Об этом в эфире ток-шоу «Говорит Великий Львов» заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Соответствующая тенденция наметилась в 2014 году. С того времени в стране каждый год исчезают пять-шесть городов. В начале 1990-х годов на Украине проживало примерно 50 миллионов человек, в 2021 году этот показатель снизился до 41,3 миллиона граждан.

«У нас каждый год, начиная с 2014 года, пошел просто такой рост демографического минуса, то есть рождаемость-смертность у нас уже в этом году будет прогнозировано до 400 тысяч минуса населения в год», — заявила Тимошенко.

Депутат ранее обвинила президента Украины Владимира Зеленского в умышленном геноциде в период пандемии COVID-19. Киев выделяет средства для системы здравоохранения по остаточному принципу.

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