Киев, 13 ноября. Украина переживает серьезный демографический кризис. Об этом в эфире ток-шоу «Говорит Великий Львов» заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Соответствующая тенденция наметилась в 2014 году. С того времени в стране каждый год исчезают пять-шесть городов. В начале 1990-х годов на Украине проживало примерно 50 миллионов человек, в 2021 году этот показатель снизился до 41,3 миллиона граждан.

«У нас каждый год, начиная с 2014 года, пошел просто такой рост демографического минуса, то есть рождаемость-смертность у нас уже в этом году будет прогнозировано до 400 тысяч минуса населения в год», — заявила Тимошенко.

Депутат ранее обвинила президента Украины Владимира Зеленского в умышленном геноциде в период пандемии COVID-19. Киев выделяет средства для системы здравоохранения по остаточному принципу.