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Певица Бритни Спирс официально освободилась от опеки отца
Шоу-бизнес
Певица Бритни Спирс официально освободилась от опеки отца
instagram.com  /  @britneyspears

Лос-Анджелес, 13 ноября. Отец Бритни Спирс контролировал большинство аспектов жизни дочери с 2008 года. Теперь певица официально освобождена от опеки по решению суда в Лос-Анджелесе.

Американцы создали движение в поддержку певицы под названием «Освободите Бритни». После оглашения решения суда, поклонники начали праздновать победу. Об этом пишет издание TMZ, ссылаясь на трансляцию.

«Личное опекунство и опекунство над финансами Бритни Джин Спирс больше не требуется... и настоящим прекращается», — объявила судья Бренда Пенни.

Бритни Спирс уже обвиняла отца в злоупотреблении правами опекуна в июне текущего года. Тогда суд частично пошел ей навстречу и разрешил иметь адвоката. Отец певицы Джейми Спирс отказался от этого права.

Певица Бритни Спирс собирается выйти замуж за фитнес-инструктора Сэма Асгари. Но провести церемонию мешал затянувшийся судебный процесс. Артистке предстоит уладить вопрос, касающийся ее финансового состояния.

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Бритни Спирс сша суд опекунство
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