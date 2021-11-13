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Прощание с сатириком Виктором Коклюшкиным состоится 14 ноября
Общество
Прощание с сатириком Виктором Коклюшкиным состоится 14 ноября
ITAR-TASS  /  Малышев Николай

Москва, 13 ноября. Прощание с писателем-сатириком и эстрадным драматургом Виктором Коклюшкиным пройдет 14 ноября. Об этом сообщил источник, близкий к семье умершего.

Церемония прощания пройдет в Малом зале Клуба писателей Центрального дома литераторов. Начало данного мероприятия запланировано на полдень.

«Прощание состоится 14 ноября в 12:00 в Малом зале Клуба писателей ЦДЛ», — сказал собеседник агентства.

Ранее народная артистка РФ Клара Новикова выразила соболезнования семье умершего Виктора Коклюшкина. Юмористка заявила, что ушедший из жизни был человеком с большой буквы. Коклюшкин и Новикова длительное время не виделись из-за введенных ограничительных карантинных мер, о чем актриса сожалеет.

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