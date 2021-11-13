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Лавров: закон о переходном периоде подтвердит выход Украины из Минских соглашений
Политика
Лавров: закон о переходном периоде подтвердит выход Украины из Минских соглашений
mid.ru  /  Министерство иностранных дел Российской Федерации

Париж, 13 ноября. Принятие на Украине закона об основах государственной политики переходного периода фактически подтвердит выход Киева из Минских соглашений. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что «к огромному позору для Венецианской комиссии» ею соответствующий закон был принят положительно. По словам Лаврова, она даже не удосужилась сопоставить предложения проекта с требованиями минских договоренностей, а также резолюцией Совета Безосности ООН.

«Проект закона об основах государственной политики переходного периода, который был внесен правительством Украины ... если этот закон будет принят, Киев тем самым провозгласит выход из минского комплекса мер», — сообщил глава МИД РФ.

Лавров также напомнил о заверениях французов и немцев сделать все, чтобы данный законопроект не был принят. Однако до сих пор никаких действий для этого осуществлено не было, а исходя из событий в Верховной раде можно сделать вывод, что его одобрение идет полным ходом, заключил министр.

Помимо этого, Лавров также провел переговоры с председателем Евросовета Шарлем Мишелем. Они обсудили пути решения конфликта между Россией и Евросоюзом.

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украина Киев россия париж минские соглашения лавров франция закон
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