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Летавший в космос на New Shepard бизнесмен де Врайс погиб в авиакатастрофе

  /   Обновлено: 13 ноября 2021 01:20
Происшествия
Летавший в космос на New Shepard бизнесмен де Врайс погиб в авиакатастрофе
pxhere.com

Вашингтон, 13 ноября. Вице-председатель подразделения компании Dassault Syst mes Глен де Врайс, летавший в октябре в космос на корабле New Shepard, погиб при крушении небольшого самолета в штате Нью-Джерси (США). Такую информацию привело издание CBS.

Журналисты сообщили, что предприниматель был пилотом-любителем. Помимо де Врайса, жертвами крушения самолета стали еще несколько человек.

В октябре Глен де Врайс совместно с тремя другими людьми стал участником космической миссии американской компании Blue Origin. Пассажиры летали в космос на корабле New Shepard.

Накануне стало известно о смерти известного американского актера Дина Стоквелла, известного по ролям в «Дюне» и «Квантовом скачке». Артист скончался на 86-м году жизни.

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