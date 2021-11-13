Летавший в космос на New Shepard бизнесмен де Врайс погиб в авиакатастрофе

Вашингтон, 13 ноября. Вице-председатель подразделения компании Dassault Syst mes Глен де Врайс, летавший в октябре в космос на корабле New Shepard, погиб при крушении небольшого самолета в штате Нью-Джерси (США). Такую информацию привело издание CBS.

Журналисты сообщили, что предприниматель был пилотом-любителем. Помимо де Врайса, жертвами крушения самолета стали еще несколько человек.

В октябре Глен де Врайс совместно с тремя другими людьми стал участником космической миссии американской компании Blue Origin. Пассажиры летали в космос на корабле New Shepard.

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