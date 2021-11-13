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Глава СОМБ Иванов назвал заявления ООН о россиянах в ЦАР давно разоблаченными вбросами
Весь мир
Глава СОМБ Иванов назвал заявления ООН о россиянах в ЦАР давно разоблаченными вбросами
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Москва, 13 ноября. Глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов призвал правительство США и их представителей при ООН тщательнее готовится к выступлениям и проверять озвучиваемую информацию.

Руководитель российских инструкторов в ЦАР прокомментировал последнее заседание международной организации. По его словам, американский дипломат Ричард Миллс снова попытался приписать отечественным специалистам неправомерные действия на территории африканской страны, но подтвердить собственные слова не удосужился.

«Сегодня в ООН состоялось обсуждение ситуации в ЦАР, в ходе которого заместитель представителя США заявил, что российские граждане, приглашенные в ЦАР властями, обвиняются в нарушениях прав человека. Информацию о преступлениях, которые якобы совершали инструкторы СОМБ, он, понятное дело, получал из средств массовой информации», — написал Иванов на официальной странице СОМБ.

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Глава СОМБ Иванов назвал заявления ООН о россиянах в ЦАР давно разоблаченными вбросами
wikipedia.org / Patrick Gruban - originally posted to Flickr as UN Security Council / CC BY-SA 2.0

Также он объяснил, почему выступление Миллса нельзя воспринимать всерьез. Дело в том, что американец использовал в качестве основы собственной речи данные из недостоверных источников, сфабрикованные материалы которых уже неоднократно разоблачались:

«Эти самые СМИ уже почти год не могут предоставить хоть какие-то доказательства нарушений или преступлений с нашей стороны. Раз в месяц кто-то на Западе выпускает «расследование» с громким названием. Но в каждой из этих статей только слухи и анонимные источники и ни одного доказательства!»

Иванов напомнил, что СОМБ исповедует принципы прозрачной работы, а российские инструкторы находятся на территории ЦАР официально, по приглашению местных властей и с разрешения Совета Безопасности ООН. Однако, даже несмотря на это, правительство африканской страны проверяет все сообщения о любых правонарушениях.

«Все потому, что мы работаем честно и готовы пройти любую проверку своей деятельности. Правительство ЦАР осуществляет постоянный контроль и расследует все обвинения, но ничего не подтверждается. Потому что преступлений — нет и быть не может!», — объяснил он.

Глава СОМБ Иванов назвал заявления ООН о россиянах в ЦАР давно разоблаченными вбросами
Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

В заключение руководитель Содружества офицеров за международную безопасность напомнил, что россияне открыто работают с властями ЦАР и не позволят безнаказанно дискредитировать имидж своей страны. Он уточнил, что руководство СОМБ консультируется с юристами для того, чтобы призвать виновных в распространении заведомо ложной информации к ответу:

«Руководству США и их представителям в ООН нужно более тщательно работать с источниками своих данных и лучше готовиться к выступлениям, чтобы не тиражировать давно разоблаченные фейки. СОМБ будет и дальше защищать свое честное имя и сейчас мы работаем с юристами, которые ведут дела по защите чести и достоинства российских инструкторов в международных судах!»

Ранее заместитель постоянного представители РФ при ООН Анна Евстигнеева также опровергла высказывание коллеги из США Ричарда Миллса. По ее словам, американский дипломат выступил с безосновательными обвинениями.

«Мы из раза в раз слышим от ряда членов совета безосновательные, голословные обвинения в отношении наших специалистов, которые мы неоднократно опровергали. Если и были какие-то нарушения, то они должны расследоваться прежде всего национальными органами ЦАР, с которыми мы находимся в двустороннем контакте и плотно координируемся», — резюмировала Евстигнеева.

 

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