Кадры ДТП с участием мэра Петрозаводска появились в Сети

Петрозаводск, 13 ноября. Мэр Петрозаводска Владимир Любарский попал под колеса автомобиля во время занятия спортом. В Сети появилось видео дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадал градоначальник.

Мэр города накануне выложил публикацию республиканского МЧС о наезде на пешехода, которым оказался он сам. Инцидент произошел на улице Ленина в Петрозаводске. Во время ДТП Любарский был на вечерней пробежке. В один момент его на перекрестке сбил автомобиль, пишет РЕН ТВ.

«Друзья, этим пешеходом оказался сити-мэр», — написал глава Петрозаводска на своей странице в социальной сети.

Градоначальник попал в больницу с переломом ноги. Врачи будут делать ему операцию.