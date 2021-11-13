Псаки заявила о тоске по тапочкам на брифинге в Белом доме

Вашингтон, 13 ноября. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки вышла с карантина после заражения коронавирусом и уже скучает по тапочкам. Об этом она заявила на регулярном брифинге.

Официальный представитель Белого дома провела первую встречу с журналистами после полуторанедельного перерыва. Во время ее отсутствия с прессой общалась Карин Жан-Пьер.

«Хорошо вернуться к вам, хотя, конечно, как ненавистник каблуков со стажем я скучаю по тапочкам. Думаю, женщины в этой комнате со мной согласятся», — заявила Псаки во время брифинга.

Она также рассказала, что перенесла COVID-19 довольно легко. Из симптомов она испытывала только небольшую усталость. Будучи на больничном Псаки продолжала работать и общаться с президентом США Джо Байденом.

Американский лидер ранее сдал тест на коронавирус после известия о заражении своего пресс-секретаря. Результат оказался отрицательным, несмотря на то, что Псаки контактировала с Байденом незадолго до сдачи анализов.