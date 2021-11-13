Серьезная болезнь актера Носкова в детстве стала поводом для обращения к богу

Санкт-Петербург, 13 ноября. Актер из сериала «Азазель» Илья Носков поучаствовал в эфире Медиагруппы «Патриот». Он ответил на вопросы о карьере и о том, с чего начался его путь к богу.

Илья Носков известен по ролям в театре и кино, занимается озвучиванием. Популярность ему принесла игра в сериале режиссера Александра Адабашьяна по произведениям Бориса Акунина. В беседе с отцом Георгием артист рассказал, когда решил заняться актерской карьерой и почему он решил поразмышлять о боге.

Впервые вера зародилась у Носкова в 14-летнем возрасте, когда он серьезно заболел. От этого тяжелого недуга будущий актер мог умереть. Но внутренний голос сказал ему о необходимости покреститься.

«Когда было совсем тяжело, я лежал в больнице, как будто кто-то мне сказал: "Нужно покреститься". В своем городе я пошел и покрестился», — добавил Носков.

После артист уехал учиться в Петербург. Из-за активной театральной жизни вера отошла на задний план. Уже после института он снова задумался о боге. Актер добавил, что воспитывался в светской семье, поэтому никто не растил его в вере.

«Мама покрестилась после меня, она болела, в 60 лет ее не стало. Она ходила в храм, молилась за меня, и как-то я за нее. Мама разделяла веру, папа до сих пор нет», — поделился Носков.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Носков рассказал и о своих отношениях со старшим братом Андреем, который тоже связан с кинематографом. Вместе они стараются оказывать друг другу поддержку. В беседе с диаконом храма во имя иконы Божией матери «Всех скорбящих радость» актер высказался о современных фильмах. По его мнению, достойных кинолент в настоящее время не появляется.