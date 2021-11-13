Спецкор RT Придыбайло: Лукашенко обеспечивает пропитанием и теплом мигрантов на границе

Санкт-Петербург, 13 ноября. Белоруссия обеспечивает беженцев на границе водой, едой и дровами. Об этом рассказал корреспондент RT Константин Придыбайло.

Он стал главным спикером эфира, который организовала Медиагруппа «Патриот». Темой обсуждения был миграционный кризис, возникший на границе между Белоруссией и Польшей. Около трех тысяч беженцев с Ближнего Востока и из Северной Африки пытаются попасть в Европу.

Журналист отметил, что ситуация с каждым днем усугубляется. К границе продолжают прибывать люди, которые не намерены возвращаться на родину. Многие из мигрантов готовы умереть в лагере, который появился у границ европейских стран, отметил Придыбайло.

«Сейчас все: и мигранты, и беженцы, и белорусские власти — безусловно в ожидании политического решения ЕС , которое должно так или иначе состояться. Потому что все, что происходит на границе — это действительно ужасно. Люди, с которыми общаешься, говорят, что они не хотят назад — им некуда назад возвращаться», — рассказал спецкор.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко разработал стратегию для помощи беженцам, в нее входят два пункта. У границы регулярно курсируют машины с дровами. В ближайшее время женщинам и детям предложат временное размещение в санаториях. Однако Минск не сможет обеспечивать мигрантов все время, их должна принять Европа. Пока же люди строят импровизированные убежища из подручных материалов и выживают благодаря гуманитарной помощи от Белоруссии.

«Я прямо смотрю на импровизированную квартирку. Домик и молодые березы здесь есть: из них мигранты построили шалаши, заложили это все еловыми лапами, ветками, сухой травой. Они даже уже стены делают, чтобы ветер не проникал, но, безусловно, всем так или иначе холодно. Здесь такая валюта — еда и вода. Воду и еду обеспечили белорусские власти», — рассказал Придыбайло.

Министерство национальной обороны Польши ранее сообщило, что силовики задержали всех мигрантов, незаконно проникших на территорию страны. Беженцы смогли пересечь границу, сломав ограждения.