Депутат Хубезов призвал не видеть «карательности» в обязательном введении QR-кодов в России

Москва, 12 ноября. Введение обязательных QR-кодов на транспорте, в кафе и магазинах направлено на дополнительную защиту россиян от коронавируса. Председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов в беседе с ФАН призвал граждан не рассматривать такой проект как «карательный».

Правительство РФ в пятницу внесло в Государственную думу два законопроекта, исходя из которых на поездах дальнего следования, самолетах и местах общественного пользования будут введены обязательные QR-коды. Хубезов на этот счет напомнил, что подобный процесс уже активно практикуется в большинстве субъектов России. Депутат обратил внимание, что с таким нововведением россияне не столкнутся с какими-либо дополнительными ограничениями.

«Я сразу хочу сказать, что изменения не носят карательный характер. Законопроект предусматривает еще один уровень защиты граждан от распространения коронавирусной инфекции», — пояснил парламентарий в беседе с журналистом Федерального агентства новостей.

Изменения будут внесены в порядок оформления медицинских сертификатов. Россияне смогут свободно посещать общественные места при наличии документа, удостоверяющего личность, медицинского сертификата или сертификата с QR-кодом. Последний должен подтверждать прохождение вакцинации против коронавируса, или наличие противопоказаний к процедуре, или факт перенесенного заболевания.

Кроме того, изменения будут внесены в Воздушный кодекс РФ и Устав железнодорожного транспорта РФ. Так, QR-код будут потребовать на международных и внутренних авиарейсах, либо междугородних поездках на железнодорожном транспорте. Позже станет известна дата, с которой продажа билетов и посадка в транспорт будет осуществляться только при предъявлении медицинского сертификата или сертификата с QR-кодом.

Получить сертификат можно в электронном виде в личном кабинете на сайте «Госуслуги». Также его можно распечатать, если документ выдается только на бумажном носителе через МФЦ. При этом, по словам Хубезова, меры носят временный характер и будут действительны до 1 июня 2022 года.

Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти будут развивать и улучшать систему QR-кодов. В российской столице такие штрихкоды ввели для посещения театров и музеев.