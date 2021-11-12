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Франции не удалось навязать России и Мали условия сотрудничества в Сахаро-Сахельском регионе

  /   Обновлено: 12 ноября 2021 23:17
Весь мир
Франции не удалось навязать России и Мали условия сотрудничества в Сахаро-Сахельском регионе
Global Look Press  /  © Nicolas Remene / Keystone Press Agency

Париж, 12 ноября. Министры иностранных дел и Вооруженных сил Франции Жан-Ив Ле Дриан и Флоранс Парли на встрече с коллегами из РФ Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу заявили о неприемлемости появления российской частной военной компании в Сахаро-Сахельском регионе, в том числе в Мали.

В настоящее время армия африканской страны активно ведет боевые действия против радикально исламистских формирований, захвативших северные регионы. Французская военная операция «Бархан» за годы пребывания в Мали ситуацию не стабилизировала, поэтому Елисейский дворец приступил к выводу контингента с территории государства.

В Бамако обвиняют военнослужащих Пятой республики в подрывной деятельности, угрожающей национальной безопасности. Так, по заявлениям премьер-министра страны Шогеля Кокалла Маиги, они занимались финансированием, обучением и оснащением террористов.

Франции не удалось навязать России и Мали условия сотрудничества в Сахаро-Сахельском регионе
pexels.com / Dimitry Anikin

Помимо этого, французская внешняя разведка использовала в качестве агентов влияния главарей бандформирований. Подобное взаимодействие было весьма удобным для бывшей метрополии, и тем не менее ей не удалось навязать свои идеи Российской Федерации.

И в Москве, и в Бамако считают недопустимым грубые заявления Пятой республики в адрес суверенного правительства Мали, навязывание условий и откровенное вмешательство во внутренние дела государства.

Франции не удалось навязать России и Мали условия сотрудничества в Сахаро-Сахельском регионе
mid.ru / Пресс-служба МИД РФ

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров провел встречу с коллегой из Мали. Он подчеркнул, что республика имеет право самостоятельно выбирать союзников, в том числе пользоваться услугами частных военных компаний.

«Этот вопрос находится в компетенции законного правительства Мали. Что касается в принципе феномена ЧВК, то мы не имеем никакого отношения к этим структурам, созданным гражданами России.

Они самостоятельно заключают контракты. Если эти договоренности заключаются с законным правительством суверенного государства, то я не понимаю, что здесь можно усматривать негативного», — подчеркнул дипломат.

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Все новости / Весь мир / Франции не удалось навязать России и Мали условия сотрудничества в Сахаро-Сахельском регионе
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