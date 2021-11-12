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Первый отечественный препарат для лечения от COVID-19 «Арепливир» зарегистрирован в России

  /   Обновлено: 12 ноября 2021 23:10
Общество
Первый отечественный препарат для лечения от COVID-19 «Арепливир» зарегистрирован в России
pixabay.com

Москва, 12 ноября. Российское лекарство инъекционного действия против COVID-19 «Арепливир» прошло регистрацию на территории РФ. Об этом сообщили представители компании-производителя ГК «Промомед».

Полномасштабную кампанию по производству лекарства против коронавирусной инфекции развернут до конца 2021 года. В этот же период ожидаются поставки препарата в российские больницы.

«Первый отечественный внутривенный противовирусный препарат прямого действия "Арепливир" (фавипиравир) получил регистрационное удостоверение и уже до конца года поступит в стационары всех регионов», — сообщила компания-проивзодитель.

Недавно глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что проходить вакцинацию нужно своевременно. Если получить укол слишком рано, то уровень антител в организме останется на прежнем уровне.

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лекарство регистрация коронавирус COVID-19 Арепливир
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