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Лавров: признание Францией «Спутника V» уберет препятствия в работе российских дипломатов

  /   Обновлено: 12 ноября 2021 23:04
Политика
Лавров: признание Францией «Спутника V» уберет препятствия в работе российских дипломатов
ФБА «Экономика сегодня»

Париж, 12 ноября. Франция создает препятствия в работе российских дипломатов тем, что не признает вакцину «Спутник V». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Однако процесс поиска выходов из сложившейся ситуации уже ведется представителями дипломатических ведомств. Об этом глава внешнеполитического ведомства сообщил по итогам международной конференции по Ливии в Париже.

«У нас есть такая конкретная проблема в этой связи. Наши дипломаты, которые здесь [во Франции], работают, не могут свободно выполнять свои функции», — заявил Лавров.

Участники саммита обсудили своевременное проведение предстоящих выборов в Ливии, которые состоятся 25 декабря. Организаторами мероприятия выступили представители Германии и Италии. Кресло председателя было отдано президенту Франции Эммануэлю Макрону.

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лавров франция вакцина коронавирус Спутник V
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