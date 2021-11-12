Мэр Петрозаводска Любарский попал под колеса автомобиля во время пробежки

Петрозаводск, 12 ноября. Глава Петрозаводска Владимир Любарский госпитализирован после наезда автомобиля. По данным издания «Республика», во время занятия спортом он использовал специальный фонарь, который надевается на лоб.

Градоначальник оказался под колесами машины во время вечерней пробежки. В результате инцидента Любарский был госпитализирован в больницу с переломом ноги. Мэр подчеркнул, что ему предстоит операция.

«Кажется, отделаться ушибами не удалось — заработал перелом. Жду операции. Не переживайте», — написал мэр в своем профиле в социальной сети.

Ранее в центре Москвы автомобиль сбил человека, который перебегал Кутузовский проспект. Выяснилось, что пострадавший находился в неадекватном состоянии.