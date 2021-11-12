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Сергей Лавров заявил о необходимости нормализовать отношения между Россией и ЕС

  /   Обновлено: 12 ноября 2021 22:36
Политика
Сергей Лавров заявил о необходимости нормализовать отношения между Россией и ЕС
Пресс-служба МИД РФ

Париж, 12 ноября. Глава МИД России Сергей Лавров провел переговоры с председателем Евросовета Шарлем Мишелем. Стороны обсудили пути выхода отношений Москвы и Брюсселя из тупика.

Глава Евросовета, по словам Лаврова, выразил заинтересованность в нормализации отношений между Россией и ЕС. Они обострились в связи с ситуацией, которая произошла на Украине и вокруг Крыма.

«Я сегодня на полях конференции по Ливии говорил с председателем Евросовета Шарлем Мишелем, который тоже подчеркивал свою заинтересованность в поиске путей выведения наших отношений из глубокого тупика... Удалось так прямо буквально на ногах поговорить, в том числе и о том, что нам надо все-таки каким-то образом нормализовать ситуацию между Москвой и Брюсселем», — отметил глава МИД России.

Глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров призвал Париж к сотрудничеству в вопросах безопасности в Сахаро-Сахельском регионе. Министр предложил объединить усилия по борьбе с терроризмом.

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