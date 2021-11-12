Минобороны России сообщило о гибели двух десантников во время учений в Белоруссии

Гродно, 12 ноября. Два российских десантника погибли во время тренировочной высадки на территории Белоруссии. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Подразделение Воздушно-десантных войск участвовало во внезапной проверке навыков. Военнослужащих погрузили на борт самолета Ил-76 и перебросили на белорусский полигон недалеко от города Гродно.

«По докладу с места, вследствие внезапного сильного порыва ветра у земли произошло схождение парашютов двух военнослужащих по контракту, имевших высокую квалификацию инструкторов парашютной подготовки. У обоих парашютистов погасли купола. Один из военнослужащих предпринял попытку остановить неконтролируемое падение обоих, использовав свой запасной парашют», — говорится в сообщении.

Трагедия произошла во время жесткого приземления. Запасная парашютная система не успела сработать из-за недостаточной высоты. Десантники получили тяжелые травмы и умерли в больнице.

Минобороны ранее показало высадку российских десантников в Белоруссии. Целью мероприятия являлась отработка «парашютного десантирования на незнакомой площадке приземления».