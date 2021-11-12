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Читатели Daily Mail высмеяли Блинкена за слова об «угрозе вторжения России на Украину»
Армия
Читатели Daily Mail высмеяли Блинкена за слова об «угрозе вторжения России на Украину»
 /  Федеральное агентство новостей

Лондон, 12 ноября. Заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена о якобы существенной вероятности «военной агрессии России против Украины» вызвали язвительные комментарии читателей британского издания Daily Mail.

Аудитория популярного таблоида напомнила о неблаговидной деятельности сына действующего президента США Джо Байдена в одной из крупных энергетических компаний Украины.

«На этой очередной "аннексии" можно здорово заработать, вероятно, под руководством Хантера Байдена», — высмеял один из комментаторов коррупционную суть "семейного бизнеса" Байденов на Украине.

Другой пользователь Сети заявил, что «Америка создает проблемы», чтобы отвлечь граждан США от внутренних бед выдумками о «российском вторжении» на Украину. Его поддержал еще один читатель Daily Mail, который напомнил о десятках военных интервенций западных стран за последние полвека, начиная от Панамы и Вьетнама и заканчивая Ираком, Афганистаном и Югославией.

«Нет, Россия и Китай плохие, а на Западе все пахнет розами?» — возмутился еще один житель Британии.

Читатели Daily Mail подняли на смех слова госсекретаря США Блинкена о якобы имеющейся «российской угрозе» существованию украинской государственности.

Ранее стало известно о визите министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Вашингтон и его переговорах с Энтони Блинкеном.

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