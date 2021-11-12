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Макрон обсудит с Путиным миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши
Политика
Макрон обсудит с Путиным миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Париж, 12 ноября. Президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшие дни намерен обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию с беженцами у белорусско-польской границы. Такое заявление французский лидер сделал на пресс-конференции.

Макрон также заявил, что с Путиным на днях провела переговоры исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель. Одной из тем диалога лидеров двух стран также была ситуация с наплывом мигрантов на белорусской границе.

«В ближайшие дни я проведу переговоры с президентом Путиным по нескольким вопросам. И по этому вопросу в том числе (по теме Украины. — Прим. ФАН.), по вопросу Белоруссии также», — заявил глава Франции по итогам международной встречи по Ливии.

Часть из нелегалов на днях смогла прорвать ограждения на границе и пробраться на территорию Польши. Министерство национальной обороны страны позже сообщило, что правоохранители смогли задержать всех беженцев.

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