Пользователи Instagram вновь пожаловались на сбои в работе сервиса

Москва, 12 ноября. В работе социальной сети Instagram снова произошли технические сбои. Об этом говорится на портале Downdetector, который отслеживает неполадки и отключения популярных интернет-ресурсов.

На проблемы в работе Instagram указали пользователи из России, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Канады и США. По данным Downdetector, неполадки произошли примерно в 20:20 по московскому времени. Большая часть юзеров жалуются на работу приложения, также фиксируются сбои в работе сайта, отображении новостной ленты, присутствуют проблемы соединения с сервером.

Ранее в Instagram была добавлена функция, позволяющая публиковать фотографии и видеоролики через браузер компьютера. До этого загружать контент можно было лишь через мобильные устройства.