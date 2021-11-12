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Пользователи Instagram вновь пожаловались на сбои в работе сервиса

  /   Обновлено: 12 ноября 2021 22:11
Технологии
Пользователи Instagram вновь пожаловались на сбои в работе сервиса
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Москва, 12 ноября. В работе социальной сети Instagram снова произошли технические сбои. Об этом говорится на портале Downdetector, который отслеживает неполадки и отключения популярных интернет-ресурсов.

На проблемы в работе Instagram указали пользователи из России, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Канады и США. По данным Downdetector, неполадки произошли примерно в 20:20 по московскому времени. Большая часть юзеров жалуются на работу приложения, также фиксируются сбои в работе сайта, отображении новостной ленты, присутствуют проблемы соединения с сервером.

Ранее в Instagram была добавлена функция, позволяющая публиковать фотографии и видеоролики через браузер компьютера. До этого загружать контент можно было лишь через мобильные устройства.

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instagram сбой неполадки downdetector
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