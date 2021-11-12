Лавров осудил Францию за обвинения в адрес России по вопросу взаимодействия ЧВК с Мали

Париж, 12 ноября. Москва оказывает Бамако военно-техническое содействие по линии межгосударственного сотрудничества и не вмешивается во взаимодействие суверенных властей африканской страны с частными военными компаниями. Об этом по итогам встречи в формате «2+2» заявил глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров.

«Говорили о Сахаро-Сахельском регионе, в том числе в контексте передислокации находящихся там французских вооруженных сил, в частности из Мали, что повлекло за собой озабоченность малийского руководства тем, что прежде всего французы хотели оставить те территории на севере страны, в которых сейчас наблюдается активизация террористических групп», — рассказал министр.

Кроме того, стороны обсудили ситуацию, с постоянно выдвигаемыми в адрес России обвинениями, якобы Москва «поощряет некие контакты между руководством Мали и российской частной военной компанией».

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«Показали беспочвенность подобного рода утверждений, подчеркнули, что по линии межгосударственного сотрудничества оказываем военно-техническое содействие Мали и помогаем с организацией работы служб безопасности и малийской армии», — сообщил Сергей Лавров.

Ранее, во время переговоров с африканским коллегой Абдулаем Диопом российский министр сообщил, что Бамако имеет право самостоятельно выбирать союзников, в том числе пользоваться услугами частных военных компаний.