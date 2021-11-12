Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 ноября 22:21
22:13
Армия
Читатели Daily Mail высмеяли Блинкена за слова об «угрозе вторжения России на Украину»
22:11
Политика
Макрон обсудит с Путиным миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши
22:11
Технологии
Пользователи Instagram вновь пожаловались на сбои в работе сервиса
22:07
Весь мир
Лавров осудил Францию за обвинения в адрес России по вопросу взаимодействия ЧВК с Мали
22:04
Весь мир
МИД РФ призвал Париж к сотрудничеству в вопросах безопасности Сахаро-Сахельского региона
21:49
Армия
Летчик Попов указал на уникальную надежность российских вертолетов Ми-8/17
21:46
Политика
Лавров: Россия и Франция на переговорах не избегали острых тем
21:35
Весь мир
Зампостпред РФ при ООН назвала обвинения против российских инструкторов в ЦАР безосновательными
21:27
Общество
Одного из основателей «Российской ЛГБТ-сети» Кочеткова включили в реестр СМИ-иноагентов
21:23
Армия
Sohu: один приказ Путина заставил Байдена пожалеть о своих словах на саммите по климату
Все новости

Лавров осудил Францию за обвинения в адрес России по вопросу взаимодействия ЧВК с Мали
Весь мир
Лавров осудил Францию за обвинения в адрес России по вопросу взаимодействия ЧВК с Мали
Федеральное агентство новостей  / 

Париж, 12 ноября. Москва оказывает Бамако военно-техническое содействие по линии межгосударственного сотрудничества и не вмешивается во взаимодействие суверенных властей африканской страны с частными военными компаниями. Об этом по итогам встречи в формате «2+2» заявил глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров.

«Говорили о Сахаро-Сахельском регионе, в том числе в контексте передислокации находящихся там французских вооруженных сил, в частности из Мали, что повлекло за собой озабоченность малийского руководства тем, что прежде всего французы хотели оставить те территории на севере страны, в которых сейчас наблюдается активизация террористических групп», — рассказал министр.

Кроме того, стороны обсудили ситуацию, с постоянно выдвигаемыми в адрес России обвинениями, якобы Москва «поощряет некие контакты между руководством Мали и российской частной военной компанией».

Лавров осудил Францию за обвинения в адрес России по вопросу взаимодействия ЧВК с Мали
Global Look Press / © Nicolas Remene / Keystone Press Agency

«Показали беспочвенность подобного рода утверждений, подчеркнули, что по линии межгосударственного сотрудничества оказываем военно-техническое содействие Мали и помогаем с организацией работы служб безопасности и малийской армии», — сообщил Сергей Лавров.

Ранее, во время переговоров с африканским коллегой Абдулаем Диопом российский министр сообщил, что Бамако имеет право самостоятельно выбирать союзников, в том числе пользоваться услугами частных военных компаний.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Лавров осудил Францию за обвинения в адрес России по вопросу взаимодействия ЧВК с Мали
лавров франция африка мали чвк
Комментировать